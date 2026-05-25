25 мая, 16:09

МВД: пунктуальные и скромные люди чаще становятся жертвами мошенников

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Очень пунктуальные, добросовестные и скромные люди чаще всего становятся жертвами дистанционных мошенников. Об этом рассказал замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов в ходе пресс-конференции "Участие гражданского общества в защите прав жертв киберпреступлений: риски цифровизации и успешные практики".

По его словам, это стало известно благодаря психологическим экспертизам, которые помогают выявить схожие черты потерпевших. Как правило, такие люди чувствительны к критике, боятся осуждения, проявляют пассивность.

Филиппов отметил, что в своих схемах злоумышленники применяют методы социальной инженерии, основанные на двух эмоциях – страхе и предвкушении. В первом случае человек начинает бояться потерять деньги или жилье, а во втором – ожидает прихода удачи и благополучия.

Как рассказал представитель МВД, в случае со страхом аферисты воздействуют на рептилоидный мозг. Это прослеживается в сценариях про попавшего в беду родственника, перевод средств на "безопасный счет", участие в спецоперациях.

Во втором случае мошенники воздействуют на лимбическую систему головного мозга. Предвкушение вызывают схемы про инвестиционные проекты, выигрыши и подарки. В эти моменты у жертв отключается кора головного мозга, которая отвечает за сознание и интеллект.

"Это свойство мозга основано на инстинкте выживания. И здесь важно понять и ответить на вопрос, что лежит в основе страха", – сказал Филиппов.

Он пояснил, что к страху приводят недостаточные знания о внедряемых аферистами сценариях. Чтобы люди перестали бояться и начали критически относиться к заманчивым предложениям, важно обучать и информировать население, подчеркнул представитель ведомства.

Ранее россиян предупредили, что мошенники начали подделывать голоса публичных сотрудников Следственного комитета и МВД, используя нейросети. Также искусственный интеллект помогает им генерировать фото поддельных документов, постановлений и справок. При этом их могут выдать отсутствие мелких деталей и несостыковки в тексте.

