25 мая, 17:34

Эксперт Коломацкая посоветовала не дарить учителям на выпускной алкоголь и косметику

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Деньги в конверте, алкоголь и косметику неуместно дарить учителям на последний звонок и выпускной. Таким мнением с Москвой 24 поделилась специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.

Ранее эксперт Минпросвещения РФ, заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко напомнил, что подарок школьному учителю не может быть дороже трех тысяч рублей. Однако если родители захотят вручить педагогу сразу несколько презентов, то каждый из них по отдельности может быть на данную сумму, сообщило РИА Новости.

По словам Коломацкой, в пределах трех тысяч можно приобрести для учителя набор качественных канцелярских принадлежностей: ручку, ежедневник в кожаном переплете, настольный органайзер.

Она добавила, что уместным подарком будет и книга: подарочное издание по профилю педагога, классика в хорошем переплете, энциклопедии. Также можно презентовать подписку на онлайн-библиотеку.

Самыми беспроигрышными и удобными вариантами являются сертификаты из книжного магазина, сети товаров для дома, кафе, спа-салона, цветочного бутика.
Надежда Коломацкая
специалист по этикету и эффективным коммуникациям

Допустимо подарить листовой чай или кофе в зернах премиум-класса в красивых жестяных банках в сочетании с чайными парами. Если выбирать сладости, то они должны быть качественными и обязательно в презентабельной упаковке, подчеркнула эксперт.

Кроме того, рассказывающий историю класса фотоальбом или стенгазета может стать прекрасным дополнением к подарку. Однако важно следить, чтобы на снимках учитель не выглядел нелепо, отметила Коломацкая.

"При этом категорически неуместно дарить деньги в конверте – это является грубейшим нарушением этикета. Учитель не наемный работник, которого премируют. Такой презент сразу переводит отношения в плоскость услуга-оплата, что унизительно для педагога", – считает эксперт.

Алкоголь тоже нельзя дарить, даже если это дорогой коньяк или шампанское. Там, где есть дети, следует избегать демонстрации спиртного, поэтому в школьном контексте такой презент является дурным тоном.

И не стоит дарить косметику, даже люксовую, поскольку сложно попасть в предпочтения другого человека. Это же касается одежды и различных аксессуаров, заключила Коломацкая.

Ранее стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова рассказала, что основной тренд в одежде и макияже на выпускной в 2026 году – это персонализация. Главное, чтобы девушка выглядела максимально естественно и торжественно, используя минимум косметики.

Трошина Любовь

