Академик Ямбург призвал не перегружать детей занятиями по школьной программе летом

Летние каникулы пройдут в России с 27 мая по 31 августа 2026 года, сообщили в Минпросвещения РФ. Стоит ли нагружать ребенка школьной программой или лучше дать возможность полностью отдохнуть от учебы, расскажет Москва 24.

Учебники на полку?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Учебный год в российских школах завершится 27 мая, после чего начнутся летние каникулы, которые продлятся до 31 августа включительно. Для учащихся 9‑х и 11‑х классов окончание учебы синхронизировано с графиком проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ), подчеркнули в Минпросвещения РФ.

По словам заслуженного учителя РФ, доктора педагогических наук, академика РАО Евгения Ямбурга, лето – один из самых интересных интеллектуальных периодов, так как некоторые школы организуют различные экспедиции.

"Кроме того, организуются школьные летние лагеря, где детей "не душат" академическими вещами. При этом, например, работа на 3D-принтерах и изготовление ремесленных вещей, которая там практикуется, – это тоже деятельность, развивающая мелкую моторику, руки и мозг. Также детей возят в интересные места и музеи", – сказал он Москве 24.

Время летних каникул нельзя терять, но процесс учебы не должен повторять школу с аудиториями и домашними заданиями, подчеркнул педагог.





Евгений Ямбург заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Если учебное заведение не организовывает такие мероприятия, а ребенок проводит лето во дворе или у бабушки на даче, это тоже деятельность: обработка грядок, сбор смородины, вишни, малины, купание в реке и, конечно, чтение. Если в семьях культ чтения – это замечательно.

По словам эксперта, необходимость повторения школьного материала перед началом учебного года – это индивидуальный вопрос. В пример он привел ситуацию со списком школьной литературы, который лучше осваивать за лето.

"Например, даются задания по чтению: в старших классах это "Война и мир" или "Преступление и наказание", и изучить их надо именно на каникулах. В противном случае во время учебного года времени не хватит и дети будут использовать краткое содержание и не напишут нормальное сочинение", – пояснил он.

В то же время академик рекомендовал родителям не перегружать детей: например, раз в неделю можно провести диктант, подчеркнуть ошибки, еще раз в неделю спросить таблицу умножения. Но важно делать это не каждый день, а чередуя с прогулками, сбором грибов и ягод и другими развлечениями, резюмировал Ямбург.

"Ребенок не научится отдыхать"

Кандидат психологических наук, доцент, детский семейный психолог Наталья Искра рассказала Москве 24, что "универсального рецепта" для подготовки к учебному году в течение каникул не существует.

"Если ребенок тяжело входит в учебный процесс после лета, оптимально дать ему отдохнуть месяц, а оставшиеся два постепенно увеличивать нагрузку. Тем, кому это дается легко, можно дать расслабиться на все три месяца, предоставив больше возможностей для физического развития. Однако есть предметы, требующие постоянства: например, иностранный язык, но их лучше осваивать в игровой форме или в семейных "языковых днях", – сказала специалист.

Она согласилась с мнением, что количество времени, закладываемого на занятия, индивидуально. Однако минимальное время, которое стоит дать ребенку на отдых, – хотя бы три недели после конца учебного года.





Наталья Искра кандидат психологических наук, доцент, детский семейный психолог Это формирует модель на будущее, иначе вырастет взрослый, который не умеет уходить в отпуск. Нагрузку важно наращивать постепенно. Для младшей школы: первый месяц от 1 до 3 академических часов в неделю, второй – до 4. Для средней и старшей школы максимальная занятость может достигать 6 часов, но все зависит от цели.

Чтобы мотивировать ребенка заниматься в каникулы, специалист рекомендовала использовать "жетонную систему" – например, денежные вознаграждения или походы в интересные места.

"Для детей, склонных слушаться взрослых, это может сработать, но некоторые будут обманывать и получать поощрение, не делая того, что нужно. Поэтому лучший вариант – развитие естественной мотивации: найти в предмете то, что интересно ребенку. Например, в плане математики – настольные игры, где, чтобы выиграть, нужно знать таблицу умножения", – пояснила психолог.

В случае с литературой важно помнить: если взрослые не читают дома, ребенок тоже не будет этого делать. Мотивация рождается из желания прочитать и потом обсудить, устроить чаепитие с обсуждением книг, сходить на спектакль, добавила специалист.

По ее словам, в любом случае нужно обязательно поддерживать интерес ребенка и учитывать его возрастные особенности. Любые увлечения, даже кажущиеся родителям странными, нужно приветствовать и разворачивать в учебную мотивацию, заключила Наталья Искра.

