28 апреля, 08:21

Общество

Минпросвещения РФ установило даты летних школьных каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Летние школьные каникулы в России начнутся 27 мая и закончатся 31 августа, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

"Завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком основного и единого государственных экзаменов", – указало ведомство.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что полноценный отдых помогает школьникам с новыми силами вернуться к урокам в сентябре. В летнее время для ребят будут работать детские центры и пришкольные лагеря, также они смогут поучаствовать в спортивно-оздоровительных мероприятиях, конкурсах, игровых занятиях и мастер-классах.

Ведомство каждый год направляет в регионы рекомендуемые даты каникул, однако школы сохраняют право на локальную корректировку графика.

Ранее в Минпросвещения назвали нецелесообразным увеличение продолжительности учебного года и введения пятой четверти. Так ведомство отреагировало на соответствующую информацию, которая распространилась в СМИ. Кравцов подчеркнул, что каникулы – это традиционное время для отдыха и оздоровления учащихся.

Родителям предложили отправить детей в тематические лагеря во время летних каникул

образованиеобщество

