Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
19 апреля, 12:11

Общество

Минпросвещения РФ назвало нецелесообразным увеличение учебного года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Увеличение продолжительности учебного года и введение пятой четверти являются нецелесообразным, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"В связи с появившимися в СМИ сообщениями об увеличении продолжительности учебного года и введении так называемой пятой четверти Минпросвещения России сообщает о нецелесообразности подобной инициативы", – указали в ведомстве.

Министр просвещения России Сергей Кравцов подчеркнул, что каникулы являются традиционным временем для отдыха и оздоровления учащихся. Кроме того, в стране функционируют не только традиционные летние лагеря, но и пришкольные лагеря с дневным пребыванием.

В них для учащихся организовывают яркую, насыщенную и разнообразную программу, а также спортивные соревнования, творческие мастер-классы и экскурсии. Помимо этого, предусмотрены культурные мероприятия и события патриотической направленности.

Данный подход направлен не только на укрепление здоровья и всестороннее развитие, но и на социализацию детей и создания для них комфортной и безопасной среды для отдыха.

"Важным шагом к повышению качества организации детского отдыха стало утверждение единой программы воспитательной работы для организаций отдыха детей и их оздоровления. Кроме того, ежегодно летом открыты организации дополнительного образования детей, учреждения культуры и спорта по месту жительства", – заключил Кравцов.

В 2025 году, который Минпросвещения объявило Годом детского отдыха в системе образования, охват оздоровительной кампании превысил 6 миллионов детей. В России работали более 40 тысяч лагерей, в том числе около 32,2 тысячи лагерей с дневным пребыванием.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб заявил, что учебный год для школьников необходимо продлить до середины июня в формате творческих, внепредметных занятий.

Он подчеркнул, что речь идет не об увеличении учебной нагрузки или оценках, а о создании особого внепредметного периода, посвященного творческому и технологическому развитию детей.

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика