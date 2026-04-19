Минпросвещения РФ назвало нецелесообразным увеличение учебного года

Увеличение продолжительности учебного года и введение пятой четверти являются нецелесообразным, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"В связи с появившимися в СМИ сообщениями об увеличении продолжительности учебного года и введении так называемой пятой четверти Минпросвещения России сообщает о нецелесообразности подобной инициативы", – указали в ведомстве.

Министр просвещения России Сергей Кравцов подчеркнул, что каникулы являются традиционным временем для отдыха и оздоровления учащихся. Кроме того, в стране функционируют не только традиционные летние лагеря, но и пришкольные лагеря с дневным пребыванием.

В них для учащихся организовывают яркую, насыщенную и разнообразную программу, а также спортивные соревнования, творческие мастер-классы и экскурсии. Помимо этого, предусмотрены культурные мероприятия и события патриотической направленности.

Данный подход направлен не только на укрепление здоровья и всестороннее развитие, но и на социализацию детей и создания для них комфортной и безопасной среды для отдыха.

"Важным шагом к повышению качества организации детского отдыха стало утверждение единой программы воспитательной работы для организаций отдыха детей и их оздоровления. Кроме того, ежегодно летом открыты организации дополнительного образования детей, учреждения культуры и спорта по месту жительства", – заключил Кравцов.

В 2025 году, который Минпросвещения объявило Годом детского отдыха в системе образования, охват оздоровительной кампании превысил 6 миллионов детей. В России работали более 40 тысяч лагерей, в том числе около 32,2 тысячи лагерей с дневным пребыванием.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб заявил, что учебный год для школьников необходимо продлить до середины июня в формате творческих, внепредметных занятий.

Он подчеркнул, что речь идет не об увеличении учебной нагрузки или оценках, а о создании особого внепредметного периода, посвященного творческому и технологическому развитию детей.

