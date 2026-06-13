Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Несмотря на все циничные старания Запада, Киев не избежит ответственности за преступление в Старобельске, заявили в Министерстве иностранных дел России.

В МИД подчеркнули, что попытки представителей Запада снять с правительства Украины ответственность разоблачались фактами.

"Киевский режим несет полную ответственность за кровавый теракт в Старобельске. Это преступление не имеет срока давности", – указано в сообщении.

22 мая ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске. Погиб 21 человек, еще 45 пострадали. Было возбуждено уголовное дело о теракте.

Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что корпус колледжа восстановят, однако общежитие разрушено полностью. На его месте построят другое здание. Для дальнейшего обучения студентов распределят по другим образовательным учреждениям.

