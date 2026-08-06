ВС РФ поразили два сухогруза в Черном море южнее и восточнее Одессы

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Российские военные вечером в среду, 5 августа, нанесли удары по двум сухогрузам, находящимся в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что суда были поражены южнее и восточнее Одессы. Они использовались для доставки грузов военного назначения в интересах Вооруженных сил Украины. Удары наносились ударными беспилотными летательными аппаратами.

В министерстве отметили, что российские войска продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

Ранее войска РФ также ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. В частности, 153 района сосредоточения противника были атакованы силами оперативно-тактической авиации, артиллерии, а также ракетных войск и ударных БПЛА.