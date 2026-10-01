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01 октября, 21:43

Экономика

Путин допустил, что китайские автомобили займут большую часть рынка в Европе

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Китайские автомобили могут стать основным выбором покупателей на фоне кризиса европейского автопрома. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам российского лидера, автомобильная промышленность Европы находится в глубоком кризисе, а предприятия закрываются. Он также отметил тяжелое состояние металлургической, химической, фармацевтической и связанных с ними отраслей.

"Мы скоро все будем ездить на китайских машинах. Хорошо это или плохо, не знаю, но дешево и качественно", – сказал Путин.

Президент также высказался о критике китайского промышленного производства как избыточного. По его словам, если продукция пользуется спросом, производителям следует конкурировать за покупателя ее ценой и качеством.

Он отметил, что российские промышленные товары, в свою очередь, занимают все большую долю на китайском рынке. При этом глава государства признал наличие экономических сложностей в России. По его словам, Москва видит эти проблемы и намерена их преодолеть.

Ранее Путин назвал нынешний момент решающим поворотом в развитии мира. Размах перемен – и уже случившихся, и только надвигающихся – он оценил как огромный, подчеркнув, что политика здесь вторична: она лишь следствие куда более глубоких процессов, которые идут одновременно в технологиях, климате, энергетике, демографии, военном деле, биоэтике, цифровизации и сфере ИИ, а также в социальном устройстве обществ.

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