В Москве отопление включили более чем в 40% жилых домов

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве по состоянию на 18:00 1 октября отопление включили более чем в 40% жилых домов и свыше 50% социальных объектов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В настоящее время в городе идет поэтапный запуск отопления. Первыми тепло получат социальные учреждения, жилые дома и офисы, следом за ними – торговые и промышленные площадки. Коммунальные службы планируют обеспечить теплом весь город в ближайшие дни.

К осенне-зимнему периоду в столице подготовили более 74 тысячи объектов, в том числе свыше 34 тысячи жилых домов. Все работы завершили в установленный срок – до 1 сентября. С мая по сентябрь специалисты провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, выявили ненадежные участки и отремонтировали их.

К началу сезона специалисты завершили масштабную проверку городских коммуникаций. Профилактические работы охватили свыше 130 тысяч километров линий электропередачи, а также тысячи километров газовых, водопроводных и канализационных сетей. Чтобы обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры, к устранению потенциальных аварий полностью готовы сформированные ремонтные бригады.

Ранее также сообщалось, что подготовка инфраструктуры к зиме началась и на МЖД. Работы ведутся на вокзалах, транспортно-пересадочных узлах МЦК и МЦД. В рамках подготовки специалисты проверят работу систем водо- и теплоснабжения, а также внутренних систем отопления, кондиционирования и вентиляции.