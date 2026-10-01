Экипаж Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым отправился к МКС

Фото: vk.ru/roscosmos

Космонавт "Роскосмоса" Сергей Тетерятников и другие члены экипажа миссии Crew-13 отправились к Международной космической станции (МКС) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Трансляция запуска шла на сайте NASA.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon состоялся 1 октября в 18:10 по московскому времени. Стыковка с орбитальной станцией ожидается в районе 02:00 2 октября, что станет самым быстрым путешествием американского корабля от Земли к МКС в истории.

Вместе с Тетерятниковым на станцию прибудут астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Тетерятников и Кутрик будут специалистами, Уоткинс – командиром, Дилейни – пилотом.

Ранее в "Роскосмосе" указывали, что работу МКС продлят еще на 2 года, до 2030-го. При этом продление срока эксплуатации МКС не отразится на сроках создания Российской орбитальной станции (РОС). Развертывание РОС запланировано с 2028 года. Станция станет ключевой платформой для освоения дальнего космоса, включая создание российской лунной базы.

