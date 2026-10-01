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01 октября, 18:29

Общество

Возраст самого пожилого студента вуза в РФ составляет 74 года

Фото: depositphotos/kasto

Возраст самого пожилого студента российского вуза Минобрнауки России составляет 74 года. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

В настоящее время в РФ учатся сразу два студента такого возраста: Виктор Попов из Педагогического института Иркутского государственного университета и Михаил Ефремов из Института права Тольяттинского государственного университета.

Всего в подведомственных Минобрнауки вузах сейчас обучается более 150 человек в возрасте 60 лет и старше. В Тольяттинском госуниверситете также учатся студенты 70 и 72 лет, в Донецком национальном университете экономики и торговли – 73-летняя студентка. По 69-летнему студенту получают образование в Тамбовском, Рязанском, Астраханском, Кемеровском и Мариупольском государственных университетах.

Ефремов рассказал, что решил продолжить образование, поскольку работает в сфере права и хотел обновить знания в области международного, частного и административного права. У него уже есть два высших образования. Если обучение завершится успешно, в мае следующего года он окончит институт и отметит 75-летие.

"Стремление к познанию стимулирует человека быть собранным, целеустремленным и продлевает интерес к жизни", – сказал Ефремов.

Еще один возрастной максимум зафиксирован в аспирантуре: 79-летняя Татьяна Николаевна Топорова учится в Ивановском государственном университете и работает над диссертацией "Обучение языкам в мультилингвальном образовательном пространстве".

В Астраханском государственном университете к занятиям в аспирантуре приступили две первокурсницы 77 и 72 лет. В Сыктывкарском государственном университете обучается 72-летний слушатель ординатуры, а в Вологодском государственном университете – 71-летний аспирант.

Ранее Московский государственный университет спорта и туризма отметил 60-летие. Торжества прошли с участием представителей исполнительной власти, партнеров, учредителя и посольства КНР. К юбилею сотрудники вуза получили награды за многолетний труд, а самому университету вручили благодарности Совета Федерации, Мосгордумы и Минпросвещения, а также почетную грамоту мэра Москвы.

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