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01 октября, 17:48

Происшествия

РСТ не обнаружил организованных туристов из России среди застрявших в горах Непала

Фото: МАХ/SHOT

Российских организованных туристов нет среди путешественников, оказавшихся заблокированными на маршруте вокруг Аннапурны в Непале из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

В конце сентября центральные и горные районы страны пострадали от ливней, наводнений, оползней и снегопадов. В нижней части маршрута Annapurna Circuit паводки повредили дороги и тропы, а в верхней из-за снега оказался закрыт перевал Торонг-Ла на высоте 5 416 метров. Лавина повредила несколько гостиниц, мобильная связь работает с перебоями.

При этом на маршруте находятся сотни иностранных путешественников, среди которых есть граждане России. В частности, по данным принимающей компании, только в верхней части района Мананг зарегистрированы 226 иностранцев. Всего с 22 по 28 сентября через контрольный пункт на маршрут прошли около 590 иностранных туристов, примерно четверть из них решила вернуться из-за ухудшения погоды.

В РСТ отметили, что непальские власти сообщают о безопасности находящихся в зоне туристов. При необходимости проводятся вертолетные эвакуации.

Ранее на базовый лагерь у вершины Химлунг-Химал в Непале сошла лавина. Число погибших вскоре выросло до 11 человек. Лагерь располагался на высоте 4,9 километра. Более 20 непальских высотных проводников и гидов приехали туда из Катманду, чтобы подготовить маршруты к сезону и обустроить стоянку.

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