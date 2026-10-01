01 октября, 18:18 (обновлено 01.10.2026 18:55)Транспорт
Трамваи задерживались на Живописной улице в Москве
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Трамваи № 28 и 31 задерживались на Живописной улице в Москве. Об этом сообщил столичный Дептранс.
Маршруты были временно изменены. В настоящее время движение осуществляется штатно.
Ранее сообщалось, что трамвай № 5 оказался одним из самых востребованных у москвичей. После восстановления трамвайного движения по Трифоновской улице этот маршрут вновь связал Белорусский вокзал и станцию метро "Рижская". Число поездок выросло более чем в 8 раз.
Маршрут № 5 возобновил работу в прошлом году. Он проходит по исторической трассе и соединяет крупные транспортные узлы столицы.