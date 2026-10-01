Трамваи задерживались на Живописной улице в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трамваи № 28 и 31 задерживались на Живописной улице в Москве. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Маршруты были временно изменены. В настоящее время движение осуществляется штатно.

Ранее сообщалось, что трамвай № 5 оказался одним из самых востребованных у москвичей. После восстановления трамвайного движения по Трифоновской улице этот маршрут вновь связал Белорусский вокзал и станцию метро "Рижская". Число поездок выросло более чем в 8 раз.

Маршрут № 5 возобновил работу в прошлом году. Он проходит по исторической трассе и соединяет крупные транспортные узлы столицы.