Семь автобусных маршрутов изменятся в трех округах Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С 3 октября в Северо-Западном, Юго-Западном и Троицко-Новомосковском административных округах Москвы скорректируют семь маршрутов автобусов. Об этом сообщил столичный Дептранс.

По словам заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, автобусы начнут ходить чаще, выйдут на недавно открытые дороги и будут подъезжать ближе к станциям метро, МЦД и социальным объектам.

В частности, в Троицке автобусы социальных маршрутов № с187 и с187к пойдут по улицам Академика Черенкова и Солнечной вместо части Калужского шоссе и Физической улицы. Это позволит жителям новых жилых комплексов удобнее добираться до социальных объектов.

В районах Строгино, Щукино и Южное Тушино вместо маршрута № 687 запустят районный маршрут № 387, автобусы станут ходить чаще. Маршрут № 631 заменят на социальный маршрут № 363, который будет заезжать к остановке "Мякинино" в обе стороны и ходить чаще. Вместо маршрута № 638 пассажиры смогут воспользоваться трамваями № 15 и 21, автобусами районного маршрута № 387 и социального маршрута № 798.

В Конькове, Теплом Стане и Ясеневе объединят маршруты № с923 и с976. Вместо участка Профсоюзной улицы транспорт пойдет по улицам Островитянова, Академика Опарина, Миклухо-Маклая и будет ходить чаще.



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"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать сеть маршрутов наземного транспорта: вводим новые и корректируем существующие", – указал Ликсутов.

Ранее электробусы Мосгортранса вышли на маршрут м34 в двух округах Москвы. Транспортные средства курсируют возле парков, мест отдыха, медицинских и образовательных учреждений в четырех районах: Фили-Давыдково, Филевский Парк, Пресненский и Тверской.