В Институте Виноградова РАН сообщили о появлении нового союза в русском языке

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В русском языке формируется новый составной подчинительный союз "то что". Об этом в интервью РИА Новости сообщил научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Фонда "Тотальный диктант" Владимир Пахомов.

Он пояснил, что в настоящее время конструкция "он сказал, то что завтра придет" считается ошибкой, однако лингвисты фиксируют ее активное распространение, особенно среди молодежи. По словам филолога, языку, вероятно, потребовался еще один составной союз – по аналогии с "в случае если", "потому что" или "для того чтобы".

Лингвист отметил, что, скорее всего, подобные изменения станут нормой уже в ближайшие дни. Он подчеркнул, что это не является катастрофой или деградацией языка, а лишь отражает естественный процесс изменения языковых норм. При этом Пахомов добавил, что пока правильным вариантом остается "он сказал, что завтра не придет".

Ранее сообщалось, что словосочетание "сикс севен" получило 14% голосов в рамках выбора потенциального слова 2026 года. Лидером голосования стало слово "нейрослоп", а на втором месте расположилось "нишевый".