30 сентября, 09:11Происшествия
Средства ПВО за ночь сбили 384 беспилотника ВСУ над Россией
Фото: МАХ/"Минобороны России"
Средства ПВО России за ночь уничтожили 384 украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Вражеские аппараты нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областями.
Кроме того, БПЛА уничтожили над Московским регионом, Башкирией, Крымом, Татарстаном, Пермским краем и Черным морем.
Тем временем в Ленинградской области прошли испытания нового боевого лазера, предназначенного для поражения дронов. Бойцы Росгвардии вместе с представителями военно-промышленного комплекса использовали мобильную лазерную установку на базе внедорожника. Тестирование прошло в условиях, приближенных к боевым.
Во время испытаний проверили тактико-технические характеристики и боевые возможности лазера по уничтожению беспилотников разных моделей при их маневрировании. По результатам проведенных мероприятий будут даны рекомендации по будущему развитию способов боевого применения лазера.
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