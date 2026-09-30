Средства ПВО за ночь сбили 384 беспилотника ВСУ над Россией

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Средства ПВО России за ночь уничтожили 384 украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Вражеские аппараты нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областями.

Кроме того, БПЛА уничтожили над Московским регионом, Башкирией, Крымом, Татарстаном, Пермским краем и Черным морем.

Тем временем в Ленинградской области прошли испытания нового боевого лазера, предназначенного для поражения дронов. Бойцы Росгвардии вместе с представителями военно-промышленного комплекса использовали мобильную лазерную установку на базе внедорожника. Тестирование прошло в условиях, приближенных к боевым.

Во время испытаний проверили тактико-технические характеристики и боевые возможности лазера по уничтожению беспилотников разных моделей при их маневрировании. По результатам проведенных мероприятий будут даны рекомендации по будущему развитию способов боевого применения лазера.