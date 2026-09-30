Приставы начали взыскивать с Моргенштерна штраф в 8,2 млн рублей

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/morgen_shtern (Алишер Моргенштерн признан иноагентом в РФ)

В России судебные приставы инициировали процедуру принудительного взыскания с рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) штрафа на сумму более 8,2 миллиона рублей за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Исполнительное производство открыли 1 сентября. Документы поступили приставам от мирового судьи Москвы. Точная сумма взыскания составляет 8 205 985 рублей.

Ранее мировой участок в столице признал рэпера виновным и обязал его выплатить штраф в размере 7 миллионов рублей. Однако в июне текущего года суд пересмотрел решение, повысив размер денежного взыскания до 8,2 миллиона рублей.

В августе суд оштрафовал музыканта на 40 тысяч рублей, признав виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.