В РФ прокомментировали изменения в райдере Моргенштерна

Фото: РИА Новости/Максим Блинов (Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

Иудей может самостоятельно определять, какие продукты соответствуют требованиям кашрута либо обратиться за советом к раввину или инспектору по кашруту. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара, комментируя сообщения об изменении райдера рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом).

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что после принятия иудаизма Моргенштерн изменил бытовой райдер. По данным источника, артист отказался от алкоголя и свинины, а в список продуктов включил суп, мясную нарезку без свинины, зерненый творог, хумус, 10 морковок и консервированные опята.

В пресс-службе раввина пояснили, что продукты можно приобретать в специализированных кошерных магазинах, имеющих соответствующий сертификат. При возникновении сомнений верующий также может проконсультироваться с раввином или машгиахом.

Также представители Лазара добавили, что большинство алкогольных напитков считаются кошерными, за исключением тех, которые содержат винные добавки. При этом вопрос употребления алкоголя в соответствии с религиозными традициями также рекомендуется обсуждать с раввином.

Артист прошел гиюр (процесс, в ходе которого нееврей принимает иудаизм и становится частью еврейского народа. – Прим. ред.) в июне 2026 года, в результате чего официально принял иудаизм и сменил имя на Исраэль Йегуда Моргенштерн. Артист покинул Россию в 2022 году и получил израильский паспорт по еврейским корням дедушки.

Ранее стало известно, что певец Валерий Леонтьев повысил гонорар за выступления в России до 17 миллионов рублей за 50-минутный концерт. Для зарубежных выступлений стоимость осталась на уровне 12 миллионов. Артист также стал реже брать сольные корпоративы из-за тяжелых перелетов, во время которых у него усиливаются перепады давления и головные боли.