15-летнего подростка задержали после поджога АЗС в Выборге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подросток с помощью газовой горелки поджег колонку на автоматизированной АЗС в Выборге Ленинградской области, после чего попытался скрыться, однако его оперативно задержали. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону.

По данным Росгвардии, очевидец сообщил силовикам, что молодой человек несколько минут назад устроил поджог на заправке на Ленинградском шоссе. Прохожий описал внешность подозреваемого, после чего информацию передали дежурным нарядам.

Через несколько минут росгвардейцы задержали подростка во дворе соседних домов на Травяной улице. При нем нашли зажигалку и газовую горелку. Задержанного, который оказался жителем Приморского района Петербурга, доставили в полицию.

По предварительной информации, подросток мог совершить поджог под влиянием неустановленного куратора, связавшегося с ним через мессенджер. Возгорание оперативно ликвидировали пожарные.

Ранее в Мытищах мужчина также попытался поджечь АЗС, однако его удалось остановить. Злоумышленник облил топливную колонку горючей смесью, однако персонал АЗС вовремя вмешался и пресек преступление. По версии следствия, задержанный действовал не один, а в сговоре с сообщниками. Ему предъявлено обвинение в покушении на умышленное уничтожение имущества.