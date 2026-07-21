Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 22:18

Происшествия

15-летнего подростка задержали после поджога АЗС в Выборге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подросток с помощью газовой горелки поджег колонку на автоматизированной АЗС в Выборге Ленинградской области, после чего попытался скрыться, однако его оперативно задержали. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону.

По данным Росгвардии, очевидец сообщил силовикам, что молодой человек несколько минут назад устроил поджог на заправке на Ленинградском шоссе. Прохожий описал внешность подозреваемого, после чего информацию передали дежурным нарядам.

Через несколько минут росгвардейцы задержали подростка во дворе соседних домов на Травяной улице. При нем нашли зажигалку и газовую горелку. Задержанного, который оказался жителем Приморского района Петербурга, доставили в полицию.

По предварительной информации, подросток мог совершить поджог под влиянием неустановленного куратора, связавшегося с ним через мессенджер. Возгорание оперативно ликвидировали пожарные.

Ранее в Мытищах мужчина также попытался поджечь АЗС, однако его удалось остановить. Злоумышленник облил топливную колонку горючей смесью, однако персонал АЗС вовремя вмешался и пресек преступление. По версии следствия, задержанный действовал не один, а в сговоре с сообщниками. Ему предъявлено обвинение в покушении на умышленное уничтожение имущества.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему в российских регионах массово гибнут пчелы?

Причиной могла стать массовая химическая обработка полей

Читать
закрыть

Как будет меняться погода в столичном регионе в ближайшие годы?

Август 2026 года может запомниться в столице сильными ливнями

Жары в столице пока не предвидится

Читать
закрыть

Почему тюремные блогеры набирают популярность в России?

Авторы раскрывают лайфхаки, которые помогли им легче переносить лишения и ограничения

Читать
закрыть

Как уберечь себя от заражения стафилококком?

Стоит быть осторожнее с поцелуями, поскольку существует риск наличия инфекции в горле

Читать
закрыть

Чем грозит частое употребление вредной еды?

Употребление вредной пищи грозит резким подъемом уровня сахара в крови

При длительном употреблении нездоровых продуктов в организме усиливается низкоуровневое воспаление

Читать
закрыть

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика