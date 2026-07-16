В Курске задержали подростка, пытавшегося вступить в террористическую организацию

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В Курске задержали 15-летнего подростка, который подозревается в попытке присоединиться к террористической организации. Об этом сообщили в СК России.

По данным ведомства, в мае 2026 года несовершеннолетний вступил в переписку с неизвестным, действовавшим от имени запрещенной террористической организации, и заявил о желании присоединиться к сообществу.

Несовершеннолетнему предъявили обвинение по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205.5 УК РФ). Также решается вопрос о заключении под стражу.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил, что число подростков, совершивших преступления экстремистской и террористической направленности, выросло в два раза. По его данным, в 2026 году расследовано более 11 тысяч преступлений несовершеннолетних, число юных правонарушителей увеличилось на 9%, а количество насильственных преступлений — на 10%.

Особую тревогу вызывает вовлечение подростков в диверсии, мошенничество и деструктивную идеологию, при этом детская преступность "молодеет".