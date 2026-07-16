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16 июля, 11:01

Происшествия

Барнаулец избил возлюбленную из-за невкусного ужина

Фото: 123RF.com/milkos

В Барнауле мужчина жестоко избил свою сожительницу из-за того, что ему не понравилась приготовленная ею еда. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Инцидент произошел, когда барнаулец вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Еда показалась ему невкусной, и он набросился на женщину с кулаками, нанес не менее семи ударов. В результате у потерпевшей диагностировали перелом носа.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Нападавший полностью признал свою вину. Однако женщина простила возлюбленного и забрала заявление, пояснив, что он извинился перед ней и загладил вину. Суд учел примирение сторон и прекратил производство по делу.

Ранее в Оренбурге мужчина избил двух бывших девушек, поскольку они подружились после расставания с ним. Инцидент произошел в марте, когда он пришел к одной из них домой и увидел там другую.

Начался словесный конфликт, который перерос в насилие. Одну из девушек он ударил около 10 раз, а другую толкнул и протащил по полу. Мужчина признал вину, ему назначили штраф в 5 тысяч рублей.

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