Анна Седокова поддержала жену бойца ММА Бабаева, которая рассказала о домашнем насилии

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту систематического избиения жительницы Владивостока Ангелины, которая ранее рассказала в соцсетях о насилии со стороны супруга, бойца ММА Заура Бабаева. На историю отреагировали и знаменитости, в том числе певица Анна Седокова и актриса Ирина Горбачева. Подробности – в материале Москвы 24.

"Огласка – это последний шанс"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/__angelina.g

Следователи в Приморском крае возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 117 УК РФ ("Истязание") после публикаций в соцсетях жительницы Владивостока, маркетолога Ангелины Бабаевой.



из сообщения СУ СК РФ по Приморскому краю В ходе мониторинга интернет-пространства выявлена публикация, из содержания которой следует, что житель Владивостока в июле 2026 года систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении женщины, причиняя ей физические и психические страдания.

Краевая прокуратура также организовала проверку.

Сама Ангелина рассказала в своих соцсетях, что ее супруг, боец ММА Заур Бабаев, регулярно избивал ее, в том числе на глазах дочерей девушки – старшей от предыдущих отношений и младшей, которая была рождена в браке с Бабаевым.

"У меня есть муж. Он меня бьет. И бьет сильно. Не гнушается делать это при детях, при людях, зная, что у меня нет родителей, опоры и семьи. Мне очень страшно! Это продолжается с рождения младшей дочери. Я хочу жить. Я хочу видеть, как растут мои дети. Я живу ради них", – написал она в своем обращении.

Девушка отметила, что после рождения общего с Бабаевым ребенка избиения стали еще более жестокими.

"Каждый месяц – это минимум. Вечные эмоциональные качели. Замкнутый круг: избил, унизил, далее извинения, "люблю", стоит на коленях, "жить без тебя не могу" – и так по кругу. Почему не развелась? Любила. Кто не был в отношениях с нарциссом с нулевым чувством эмпатии, тот никогда не поймет меня. Хотела сохранить семью, чтобы все было как у всех", – призналась Ангелина.

Она также приложила фотографии, на которых видны последствия побоев. Девушка добавила, что муж бил ее даже "с младенцем на руках". Результатом стали несколько сотрясений головного мозга, травма руки, разрыв барабанной перепонки, плюс Бабаева также добавила, что супруг неоднократно ее душил и "сапогом бил по лицу".

При этом Ангелина отметила, что муж умел произвести хорошее впечатление в обществе.





Ангелина Бабаева маркетолог Ежедневные оскорбления и унижения стали нормой. Вам скажут, что я сумасшедшая, что у меня отвратительный характер и что я сама выпрашивала. Нарциссы в обществе – самые лучшие друзья, компанейские, веселые. Самые отзывчивые люди, добряки, эмпаты. Но дома я превращалась в унитаз для негатива, в боксерскую грушу.

Мать двоих детей также заявила, что окружение мужа знало о том, что творится в их семье, но никак не вмешивалось. Кроме того, эпизоды насилия над ней стали происходить в общественных местах: в отелях, спортзалах, на улице. Очевидцы тоже не пытались помочь, за исключением некоторых женщин. Более того, Ангелина обращалась в правоохранительные органы, однако, по ее словам, никаких действий не последовало.

Женщина также не раз поднимала с мужем тему развода, однако, по ее словам, Заур манипулировал общим ребенком, угрожая забрать девочку.

Последней каплей стало очередное избиение в спортзале при свидетелях и камерах, поэтому Ангелина решилась рассказать обо всем.

"Я пыталась убежать, выбежала в коридор, зная, что меня ждет. Он меня и в спортзале бил не раз. Зная, что он классный пацан для всех, а меня можно выставить истеричкой. Далее меня в коридоре пнули с ноги в руку со всей дури. Харкнули в лицо", – написала она, уточнив, что подверглась побоям потому, что захотела расстегнуть кофту, под которой был спортивный топ.

Ангелина подчеркнула, что для нее "огласка – это последний шанс".

В свою очередь сам Бабаев попытался оправдаться в своих соцсетях.



Заур Бабаев боец ММА Я признаю, что я виноват. И поднимать руку и не справляться с эмоциями – это слабость. Ничего не оправдает эти поступки, безусловно, это мои ошибки жизни, которые я совершил и несу за них ответственность. Ангелин, мы с тобой лично сами знаем эту кухню изнутри. Пытаться оправдываться или делать тебя в иных ситуациях виноватой неуместно, это наше личное.

"Ты хорошая мама, хороший человек, но два темпераментных человека в одной испанской семье ужиться не могут, извини меня, что так получилось", – приводят его слова СМИ, при этом сам Бабаев удалил все публикации и фото в соцсетях.

"Мазал мои синяки"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/annasedokova; __angelina.g

История Ангелины вызвала большой резонанс, на нее отреагировали многие знаменитости. Актриса Ирина Горбачева попыталась привлечь внимание местных правоохранителей.

"Дорогие органы, мы, конечно, понимаем, что чаще всего нужно дождаться реальной смерти, чтобы запретить больному человеку приближаться к потерпевшей, но, может, все же лишить человека родительских прав и возможности приближаться к Ангелине?" – написала актриса.

Телеведущая, кондитер и блогер Ольга Вашурина тоже поддержала Ангелину в комментариях к посту.





Ольга Вашурина телеведущая, кондитер, блогер Насколько слово в слово ты написала мою историю. Это тяжело, это кажется концом жизни, но я тебя уверяю, что все будет хорошо. Все будет так, как ты даже не мечтала. Поверь. Сейчас страшно, но ты победишь. Только не позволяй себе его простить снова. Выход – только уходить.

Певица Анна Седокова тоже не прошла мимо постов Ангелины. Знаменитость сама недавно впервые подробно рассказала об избиениях со стороны экс-супруга, баскетболиста Яниса Тиммы, погибшего в декабре 2024-го.

"Каждое ваше слово отражается болью в моем сердце. Ваша история – моя история. Меня тоже некому было защитить, я тоже хотела сохранить его имидж, я тоже боялась", – написала Анна.

Певица отметила, что ее возлюбленный также злился, когда Анна "была счастлива", а она старалась переждать его приступы агрессии.





Анна Седокова певица А на утро он просыпался и так же умолял его простить. Стоял на коленях, надевал мне теплые носочки и готовил завтрак. Он нежно мазал мои синяки и клялся, что этого никогда больше не повторится.

Седокова подчеркнула, что сама тоже долго не могла вырваться из порочного круга, поскольку действительно верила, что ситуация с агрессией и избиением не повторится.