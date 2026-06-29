Пострадавшая от экс-мужа Маргарита Грачева рассказала о жизни с нынешним супругом

Маргарита Грачева, которой экс-супруг отрубил кисти рук в декабре 2017-го, рассказала о втором браке: женщина уже 7 лет замужем и растит четверых детей. Как сложилась ее жизнь после трагедии, читайте в материале Москвы 24.

"Самое главное – здоровые отношения"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/margoritka1211

33-летняя Маргарита Грачева, о которой вся страна узнала в декабре 2017-го, когда супруг отрубил ей кисти рук, смогла начать новую жизнь и вновь решилась построить семью. Девушка рассказала в личном блоге, что окунуться в отношения и снова доверять мужчине было непросто. Она опубликовала серию снимков со вторым мужем, музыкантом и строителем Максимом Андрющенко по случаю важной даты – 7 лет назад он сделал Маргарите предложение.

Грачева отметила в посте, что нынешний брак случился именно благодаря Максиму.





Маргарита Грачева Я считаю, что наш союз – это полностью заслуга Макса, это он верил в нас и дал мне какую-то безумную опору и веру. Хотя после предыдущего брака, думаю, вы понимаете, уровень недоверия был немаленький. Если бы меня спросили: "Хотела бы я своей дочери такого мужа, как Макс?", я бы однозначно сказала: "Да".

Пользователи в комментариях поддержали Маргариту, написав комплименты Максиму и пожелав супругам счастья.

"Макс очень классный, под стать тебе, Рита", "вечной любви вам с мужем", "всем бы такого Макса, счастья вам", "самое главное – здоровые отношения", "ваш Макс – настоящий мужчина!", "Маргарита, вы достойны хорошего мужчины", "потрясающая пара, от вас столько тепла, любви и доброты исходит", "Рита, как же я вами восхищаюсь, у вас безумно чудесная семья", "Маргарита – необычайной силы человек", – отметили подписчики.

Пара поженилась в сентябре 2019-го. В браке родились сын и дочь. Помимо этого, супруги воспитывают двух старших сыновей Маргариты от первого замужества.

Девушка ведет соцсети и в основном делится семейным контентом – кадрами с детьми и мужем, совместными путешествиями – а также юмористическим, снятым с супругом.

"Спрашивал, в сознании ли я"

Фото: Дмитрий Грачев во время оглашения приговора. ТАСС/Максим Григорьев

Трагедия с Маргаритой произошла в подмосковном Серпухове в декабре 2017-го. В порыве ревности ее супруг Дмитрий Грачев вывез девушку в лес, где пытал, нанося удары топором и отрубая кисти рук по частям. Позже во время судебных заседаний женщина заявила, что Грачев получал удовольствие от процесса.

"Я просила его отпустить меня, сначала он разрубил стяжки топором, но потом передумал и сказал, что надо завершить начатое. Затем он начал рубить мне руки топором, мне было невыносимо больно, я все это время была в сознании. Когда он закончил, он все время повторял "какой адреналин, как круто" и спрашивал, в сознании ли я", – вспоминала Маргарита.

После кровавой расправы Дмитрий отвез жену в больницу и сдался полиции. Он частично признал вину и получил 14 лет колонии строгого режима, его также обязали выплатить потерпевшей штраф в размере 2 миллионов рублей. Кроме того, он был лишен родительских прав в отношении двоих сыновей, рожденных в браке с Маргаритой (на момент расправы мальчикам было 3 и 4 года).

Грачевой пришлось учиться жить заново: медикам удалось спасти одну кисть, вместо второй был установлен бионический протез. Женщина рассказала журналистам, что многие ежедневные бытовые действия – чистка зубов, готовка еды, застегивание одежды – ей давались поначалу непросто.





Маргарита Грачева Каждая новая молния для меня испытание. Это не так, что я научилась застегивать одну молнию и мне по силам все молнии мира. К каждой новой вещи с моими новыми руками приходится привыкать, учиться ими пользоваться. Сейчас я могу самостоятельно детей из садика забирать, могу что-то приготовить дома нехитрое.

Впоследствии Маргарита переехала из Серпухова в Санкт-Петербург, подальше от пережитого кошмара. Именно там она встретила второго супруга Максима Андрющенко.