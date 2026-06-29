Собянин сообщил о сбитии восьмого беспилотника, направлявшегося к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системой ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву, сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Глава города добавил, что в настоящий момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака БПЛА на столицу началась утром 29 июня. Число ликвидированных воздушных целей достигло 8.

Кроме того, в период с 20:00 28 июня до 07:00 29-го числа над российскими регионами было нейтрализовано 209 украинских беспилотников. Они были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской и другими областями.

