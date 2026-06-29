15 человек пострадали из-за украинских атак на ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В результате атак украинских ударных беспилотников на территории ДНР пострадали 15 мирных жителей, включая несовершеннолетнего. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в мессенджере MAX.

В Никитовском районе Горловки удар пришелся по легковому автомобилю. Травмы средней степени тяжести получили подросток 2011 года рождения и мужчина.

В Центрально-Городском районе того же города атаке подвергся автобус: ранения средней тяжести диагностированы у двух женщин и мужчины. Еще двое мирных жителей пострадали в этом же районе.

В поселке Старобешево целью атаки стала автозаправочная станция. Пострадали четыре женщины и двое мужчин, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Кроме того, в поселке городского типа Новоамвросиевское Амвросиевского муниципального округа ранения получили сотрудники местного производственного предприятия.

Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее один человек погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Как сообщил ВРИО губернатора Александр Шуваев, всего за сутки противник атаковал область 64 раза. При этом четыре обстрела совершено с применением артиллерии.