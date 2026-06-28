Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

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Один человек погиб в Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в MAX сообщил ВРИО губернатора Александр Шуваев.

Также один человек получил ранение в Ракитянском округе, добавил он. Пострадавший продолжает лечение амбулаторно.

По словам Шуваева, всего за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 64 раза. Четыре обстрела совершено с применением артиллерии.

Вместе с тем в результате украинских ударов один человек погиб в Краснодарском крае. ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани. Там оказались повреждены несколько жилых домов.

Также возгорание произошло на НПЗ в Краснодарском крае после падения фрагментов беспилотника. Кроме того, обломки повредили линию электропередачи, а в одном из частных домов выбило стекла.

