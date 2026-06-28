28 июня, 08:46Происшествия
Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
Фото: 23RF.com/noriox
Один человек погиб в Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в MAX сообщил ВРИО губернатора Александр Шуваев.
Также один человек получил ранение в Ракитянском округе, добавил он. Пострадавший продолжает лечение амбулаторно.
По словам Шуваева, всего за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 64 раза. Четыре обстрела совершено с применением артиллерии.
Вместе с тем в результате украинских ударов один человек погиб в Краснодарском крае. ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани. Там оказались повреждены несколько жилых домов.
Также возгорание произошло на НПЗ в Краснодарском крае после падения фрагментов беспилотника. Кроме того, обломки повредили линию электропередачи, а в одном из частных домов выбило стекла.