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27 июня, 19:23

Происшествия

Четыре человека пострадали после атаки украинского дрона на Сватово в ЛНР

Фото: 123RF.com/liamest

Украинский беспилотник атаковал точку быстрого питания на центральном рынке в городе Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР). Ранения получили двое мужчин и две женщины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

По его информации, троих пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в местную больницу, а 35-летнюю женщину в тяжелом состоянии перевели в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Всем раненым оказывается помощь, заверил Пасечник.

"Враг по выходным бьет по местам большого скопления мирных жителей – это не что иное, как террористические атаки и провокации. Преступная киевская хунта пытается раскачать внутриполитическую обстановку и спровоцировать нас на подобные ответные удары", – указал глава ЛНР.

Однако, уточнил он, ВС РФ никогда не будут действовать террористическими методами и воевать с мирными гражданами.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Центрально-Городскому району Горловки в Донецкой Народной республике (ДНР). В результате атаки погибла одна мирная жительница, еще одна женщина получила травмы. В этом же районе Горловки поврежден жилой дом.

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