Число пострадавших при ударе ВСУ в Волгоградской области выросло до 11

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Количество пострадавших в результате удара ВСУ в Волгоградской области выросло до 11. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в МАХ.

"Состояние двоих из них тяжелое, врачи делают все возможное для стабилизации состояния пострадавших", – отметил он.

Губернатор уточнил, что погиб один человек. Тело работника предприятия обнаружили при ликвидации повреждений. При этом поиски еще одного сотрудника продолжаются.

ВСУ атаковали производственные объекты одного из предприятий, расположенного в Краснооктябрьском районе Волгограда, 27 июня. Возникшие на территории предприятия локальные возгорания были оперативно ликвидированы. Жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Ранее беспилотник ВСУ попал по территории музея "Самбекские высоты" в Ростовской области. По предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и медики.

