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13 августа, 15:21

Технологии

Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир со словом "выродок"

Фото: 123RF.com/teolazarev

На радиостанции УВБ-76, известной как радио "Судного дня", 13 августа были зафиксированы два новых сигнала, передает телеграм-канал "УВБ-76 логи".

В 12:34 по московскому времени удалось зафиксировать сигнал "звукошнек". Кроме того, в 13:52 в эфире прозвучало слово "выродок".

Также 13 августа в эфире звучали такие слова, как "расценка" и "бурохиос". Кроме того, 9 августа удалось разобрать послание "шрамоскот", которое можно было услышать в 15:41 по московскому времени.

Данная радиостанция функционирует на частоте 4 625 килогерц и характеризуется передачей непродолжительных сообщений, состоящих из кодовых обозначений. Мониторинг ее активности ведется радиолюбительским сообществом и исследовательскими группами.

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