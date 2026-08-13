В США выпустят новые версии M&M's и Skittles без искусственных красителей

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В США выпустят новые версии конфет M&M's, Skittles и Starburst без искусственных красителей. Покупатели смогут их приобрести уже с 13 августа. Об этом сообщил телеканал ABC.

Уточняется, что для покраски конфет будут использоваться натуральные красители. В частности, для красного цвета будут применять свекольный сок, для желтого – куркуму, для зеленого – сочетание куркумы, спирулины и свекольного сока, а для оранжевого – каротиналы и бета-каротин.

При этом журналисты отметили со ссылкой на старшего директора компании Mars, что сложнее всего было заменить синий и коричневый цвета.

Mars осторожно подошла к вопросу изменения своих продуктов и за прошлый год провела опросы более 13 тысяч потребителей, чтобы узнать об их предпочтениях.

Ранее в Госдуме предложили нанести на бутылки с газировками и упаковках с чипсами предупреждающие надписи о вреде здоровью. Там подчеркнули, что подобные продукты не должны участвовать в промоакциях, особенно направленных на детей.