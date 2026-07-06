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06 июля, 16:03

Экономика

Великолукский мясокомбинат не подтвердил использование запрещенной добавки в продуктах

Фото: depositphotos/vvoennyy

Великолукский мясокомбинат не использует мясной клей для производства своей продукции. Об этом сообщила пресс-служба компании, пишет ТАСС.

Такой комментарий мясокомбинат дал после сообщений о том, что торговые сети Х5 "Пятерочка", "Чижик" и "Перекресток" временно перестанут продавать его продукцию.

Х5 приняла соответствующее решение из-за информации об обнаружении Роспотребнадзором микробной трансглютаминазы, то есть мясного клея в продукции Великолукского мясокомбината. Эта добавка, которую обнаружили в сосисках, свиных и говяжьих сардельках, запрещена на территории ЕАЭС.

"ОАО "Великолукский мясокомбинат" работает в соответствии с требованиями технических регламентов и системой производственного контроля. Микробная трансглютаминаза в рецептурах продукции предприятия не используется и не закупается", – подчеркнули представители компании.

При этом Х5 отправил образцы продуктов на лабораторное исследование.

Ранее 5 взрослых и ребенок отравились в одном из кафе в Нижнем Новгороде. После ЧП деятельность кафе была приостановлена.

Следствие возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. СК совместно со специалистами Роспотребнадзора организовал комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий.

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