В Подмосковье врачи помогли ребенку с рыболовным крючком в ноге

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Бригада скорой помощи доставила в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) мальчика с рыболовным крючком в ноге, который вонзился в него на четыре сантиметра во время закидывания удочки. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

Ситуация осложнилась тем, что на крючке была наживка – дождевой червь, который тоже оказался под кожей, что не только увеличивало риск инфекции, но и сделало извлечение труднее.

Врачи провели аккуратное извлечение инородных тел, первичную обработку раны и наложение швов. Заведующий травматолого‑ортопедическим отделением № 3 Сергей Катин рассказал, что такие травмы – это не просто "неприятность", но и риск тяжелой инфекции из-за загрязнения раны. Поэтому важно сразу обратиться за помощью, а не пытаться вытащить крючок самостоятельно, подчеркнул специалист.

В настоящее время ребенок чувствует себя удовлетворительно и уже выписан из больницы на амбулаторное лечение.

Ранее московские медики спасли годовалого мальчика, который перевернул на себя раскаленную сковороду с маслом и получил ожог III степени. У него были обожжены правая щека, лоб и веко. Лицо ребенка зажило само, однако повреждение задней части головы оказалось глубоким. Хирурги удалили поврежденные ткани, а затем закрыли раны собственной кожей пострадавшего.