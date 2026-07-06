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06 июля, 16:31

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Ученый Недолужко: РФ будет крайне тяжело первой в мире клонировать мамонта

Ученый заявил, что РФ будет крайне тяжело первой в мире клонировать мамонта

Фото: 123RF.com/plusonevector

России будет крайне тяжело стать первой в мире страной, где смогли клонировать мамонта. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил научный руководитель Лаборатории палеогеномики Европейского университета в Санкт-Петербурге Артем Недолужко.

Он отметил, что в России есть все необходимые данные и технологии для выращивания эмбрионов. Но этой сфере не хватает финансирования и профильных специалистов.

"Пока наиболее реалистичный вариант – международное сотрудничество, которое будет выгодно для России: она сможет догнать мировых лидеров в этой области", – сказал ученый.

Местом для реализации такого сотрудничества мог бы стать Всемирный центр мамонта, который планируют возвести в 2027 году.

Второй проблемой в клонировании мамонта является то, что получить настоящее вымершее животное пока невозможно из-за отсутствия необходимых материалов – живой соматической клетки. Недолужко предположил, что в настоящее время найти такие клетки невозможно.

"Хотя некоторые эксперименты показали, что бактериальные клетки и даже клетки простейших эукариот можно восстановить из вечной мерзлоты, с мамонтами это пока не представляется возможным", – высказался он.

Поэтому единственным вариантом для восстановления мамонта является геномное редактирование. Но в таком случае ученые получат не настоящего мамонта, а отредактированного слона.

Ранее клонированная корова по кличке Звездочка из Усть-Лабинского района Краснодарского края впервые принесла потомство естественным путем. Она родила телочку весом 39 килограммов, которую назвали Дарена. Факт получения здорового потомства доказывает, что клоны способны к полноценному деторождению.

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