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06 июля, 16:00

Транспорт

В Белгородской области ввели ночной запрет на движение мототранспорта

Фото: 123RF.com/nsdefender

В Белгородской области запретили движение мототранспорта в ночное время. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Шуваев.

Ограничения вступили в силу 6 июля. Согласно документу, с 22:00 до 06:00 на всей территории региона запрещается передвижение трициклов, квадрициклов, квадроциклов, мопедов, питбайков, мотороллеров и мотоциклов.

Контроль за исполнением возложен на врио заместителя губернатора Евгения Воробьева.

Аналогичное ограничение ранее ввели в Крыму. С 00:00 17 июня до особого распоряжения по ночам (с 20:00 до 06:00 по московскому времени) в республике ограничено движение мототехники.

Решение было принято для защиты населения, военных, государственных и специальных объектов, контроль за соблюдением мер возложен на МВД РФ по Крыму.

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