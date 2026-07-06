Мэр Москвы поздравил архитекторов с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем архитектора. Он отметил, что уникальные градостроительные проекты делают столицу удобнее и краше.

"Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм и архитектуру мирового уровня. За большой вклад в развитие Москвы как лучшего города Земли", – написал мэр в мессенджере MAX.

Собянин подчеркнул, что москвичи гордятся парком "Зарядье" с Парящим мостом, гуляют по набережным Москвы-реки, занимаются спортом в обновленных "Лужниках" и живут в построенных в рамках реновации современных домах.

Кроме того, мэр напомнил о комфортных станциях Большой кольцевой линии метро и Московском скоростном диаметре.

"Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых смелых идей и профессиональных побед", – заключил Собянин.

Ранее Собянин в Мраморном зале городской мэрии вручил премии Москвы 2026 года за достижения в области архитектуры и градостроительства. Глава города выразил восхищение архитекторами. По его словам, они вкладывают всю свою душу, сердце и талант в создание уникальных и интересных объектов.