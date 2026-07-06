06 июля, 16:20Мэр Москвы
Мэр Москвы поздравил архитекторов с профессиональным праздником
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем архитектора. Он отметил, что уникальные градостроительные проекты делают столицу удобнее и краше.
"Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм и архитектуру мирового уровня. За большой вклад в развитие Москвы как лучшего города Земли", – написал мэр в мессенджере MAX.
Собянин подчеркнул, что москвичи гордятся парком "Зарядье" с Парящим мостом, гуляют по набережным Москвы-реки, занимаются спортом в обновленных "Лужниках" и живут в построенных в рамках реновации современных домах.
Кроме того, мэр напомнил о комфортных станциях Большой кольцевой линии метро и Московском скоростном диаметре.
"Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых смелых идей и профессиональных побед", – заключил Собянин.
Ранее Собянин в Мраморном зале городской мэрии вручил премии Москвы 2026 года за достижения в области архитектуры и градостроительства. Глава города выразил восхищение архитекторами. По его словам, они вкладывают всю свою душу, сердце и талант в создание уникальных и интересных объектов.
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