Над Омской областью впервые сбили украинские беспилотники

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Несколько украинских беспилотников были перехвачены системами ПВО над Омской областью. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем канале в МАХ.

Это первый случай, когда дроны сбили над территорией данного региона. Кроме того, 6 июля, в третий раз с начала года, в области был введен режим беспилотной опасности. В Омске звучали сигналы тревоги, а местный аэропорт ограничил обслуживание рейсов.

По словам Хоценко, большую часть БПЛА удалось уничтожить, однако некоторые из них достигли северного промышленного района города. В частности, удар пришелся по Омскому нефтеперерабатывающему заводу (ОНПЗ).

Согласно предварительным данным, обошлось без жертв. Сейчас на месте ведут работу экстренные службы, которые предпринимают необходимые меры для устранения последствий.

"Прошу не приближаться к обломкам, не записывать видео, не вести фотосъемку. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам", – добавил губернатор.

Прилеты дронов ВСУ 6 июля также фиксировались в Белгородской области. Там целью атаки стал пассажирский автобус, ехавший по трассе Никольское – Таврово.

В результате пострадали шесть человек, включая двоих детей. Годовалая девочка получила множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки, а у десятилетнего мальчика диагностировали минно-взрывную и баротравму.