Депутат Леонов: больничный можно открыть на срок вплоть до одного года

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В особо сложных ситуациях, например после тяжелых операций, врач может открыть больничный на срок вплоть до одного года. Об этом в беседе с RT рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Также, по его словам, если человек не может работать из-за болезни, то врач вправе продлевать листок нетрудоспособности до десяти месяцев.

"И конечно, на протяжении всего этого времени сотрудник получает пособие по временной нетрудоспособности, а сама длительность больничного контролируется врачом и врачебной комиссией", – уточнил депутат.

При этом парламентарий предупредил, что в случае если сотрудник решит взять больничный из-за болезни взрослого родственника, то оплачиваемый срок будет ограничен 30 днями в год.

Вместе с тем если открывается больничный при уходе за ребенком до 7 лет, то оплачивается до 60 дней в год. При уходе за ребенком от 7 до 15 лет – до 45 дней в год, а если ребенок старше 15 лет – до 30 дней в год.

Он напомнил, что в 2026 году максимальная выплата по больничному за один день для работающих граждан в России составит 6 827 рублей. Эта сумма полагается тем, у кого страховой стаж составляет восемь лет и более.

"Например, при стаже от пяти до восьми лет максимальная сумма больничного за один день составит 5 461,92 рубля. А при стаже менее пяти лет максимум за день будет 4 096,44 рубля", – пояснил он.

Кроме того, депутат добавил, что пособие за полный месяц болезни не может быть ниже МРОТ – 27 093 рублей.

Ранее сообщалось, что самозанятые в России смогут впервые получить выплаты по больничным листам с августа 2026 года. При этом приход средств возможен только через шесть месяцев после уплаты годового взноса или после непрерывного перечисления ежемесячных платежей по программе добровольного страхования.