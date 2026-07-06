Американский фондовый индекс Dow Jones впервые в истории превысил 53 тыс пунктов

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Основные американские фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост в понедельник, 6 июля. Промышленный индекс Dow Jones впервые в истории преодолел отметку в 53 тысячи пунктов, свидетельствуют данные торговых площадок.

К 16:54 по московскому времени Dow Jones снизился на 0,07%, достигнув 52 860,77 пункта. Однако за несколько минут до этого индекс достиг исторического максимума в 53 052,7 пункта.

В свою очередь, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite вырос на 0,94% и составил 26 075,91 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,45%, до 7 516,85 пункта.

В то же время индекс Московской биржи в ходе основной торговой сессии упал ниже 2 200 пунктов впервые с 27 февраля 2023 года.

Согласно данным, актуальным на 16:32 по местному времени, снижение показателя составило 2,13%, до 2 195 пунктов. Уже через 5 минут падение ускорилось, достигнув отметки в 2 190,65 пункта (минус 2,33%).

В конце июня аналитики зафиксировали падение курса евро к доллару ниже 1,14 доллара. Это случилось впервые с 1 августа 2025 года.

Параллельно с этим снижался и курс американской валюты к японской – иене. Он упал с 161,46 до 161,55 иены. При этом индекс доллара (DXY) составил 101,24 пункта, поднявшись на 0,24%.