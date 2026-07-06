Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 17:30

Экономика

Американский фондовый индекс Dow Jones впервые в истории превысил 53 тыс пунктов

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Основные американские фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост в понедельник, 6 июля. Промышленный индекс Dow Jones впервые в истории преодолел отметку в 53 тысячи пунктов, свидетельствуют данные торговых площадок.

К 16:54 по московскому времени Dow Jones снизился на 0,07%, достигнув 52 860,77 пункта. Однако за несколько минут до этого индекс достиг исторического максимума в 53 052,7 пункта.

В свою очередь, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite вырос на 0,94% и составил 26 075,91 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,45%, до 7 516,85 пункта.

В то же время индекс Московской биржи в ходе основной торговой сессии упал ниже 2 200 пунктов впервые с 27 февраля 2023 года.

Согласно данным, актуальным на 16:32 по местному времени, снижение показателя составило 2,13%, до 2 195 пунктов. Уже через 5 минут падение ускорилось, достигнув отметки в 2 190,65 пункта (минус 2,33%).

В конце июня аналитики зафиксировали падение курса евро к доллару ниже 1,14 доллара. Это случилось впервые с 1 августа 2025 года.

Параллельно с этим снижался и курс американской валюты к японской – иене. Он упал с 161,46 до 161,55 иены. При этом индекс доллара (DXY) составил 101,24 пункта, поднявшись на 0,24%.

"Деньги 24. Финансовая грамотность": внебиржевой рынок

Читайте также


экономика

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика