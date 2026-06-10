Стоимость золота опустилась ниже 4,25 тысячи долларов впервые с марта

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Стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе этого года упала ниже 4 250 долларов за тройскую унцию впервые с 23 марта. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

По состоянию на 03:19 по московскому времени, стоимость золота снижалась до 4 245,5 доллара за тройскую унцию. К 03:42 цена на драгметалл опустилась еще ниже – до 4 226,3 доллара.

Ранее сообщалось, что Центробанки многих стран начали активно распродавать золото. Активнее всего драгметалл распродают банки развивающихся стран. Например, в марте этого года официальные запасы золота Турции сократились на 131 тонну. Власти использовали свопы и прямые продажи для стабилизации лиры.

Гана также продала часть резервов для увеличения ликвидности. А глава Центробанка Польши рассматривал возможность продажи части золотовалютных резервов для финансирования оборонных расходов.