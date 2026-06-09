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Новости

09 июня, 11:58

Экономика

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 500 пунктов впервые с 18 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 500 пунктов впервые с 18 ноября прошлого года. Это следует из данных торгов.

На 10:32 по московскому времени в ходе основной торговой сессии индекс биржи снизился на 0,8%, достигнув 2 497,5 пункта. В дальнейшем показатель замедлил снижение и в 10:38 находился на отметке 2 498,35 пункта, опустившись, таким образом, на 0,77%.

Ранее стоимость биткоина опустилась ниже 65 тысяч долларов впервые с 28 февраля и составила 64 393 доллара.

До этого стоимость фьючерса на золото опустилась ниже 4 650 долларов за тройскую унцию впервые с 13 апреля. Его цена падала на 1,12% и составляла 4 641,3 доллара за тройскую унцию.

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