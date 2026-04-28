28 апреля, 09:14

Экономика

Стоимость золота опустилась ниже 4 650 долларов впервые с 13 апреля

Фото: depositphotos/DmitryRukhlenko​

Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже 4 650 долларов за тройскую унцию впервые с 13 апреля. Это следует из данных торгов Comex.

По информации на 08:40 по московскому времени, цена драгметалла падала на 1,12% и составляла 4 641,3 доллара за тройскую унцию.

К 08:45 фьючерс был на уровне 4 638 долларов за унцию. При этом стоимость серебра оказалась на отметке 73,135 доллара за унцию.

Между тем Центробанки многих стран в последние месяцы начали активно распродавать золото. При этом многие из них располагали хорошими запасами золота, цена которого составляла около 5 тысяч долларов за унцию.

Активнее всего драгметалл распродают банки развивающихся стран. Например, в марте официальные запасы золота Турции сократились на 131 тонну. Власти использовали свопы и прямые продажи для стабилизации лиры.

