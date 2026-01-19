Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02:15

Экономика

Золотой запас России достиг рекордных объемов

Фото: depositphotos/ras-slava

Золотой запас РФ увеличился на рекордные 130 миллиардов долларов из-за подорожания этого драгметалла. Об этом со ссылкой на данные Центробанка пишет РИА Новости.

По состоянию на 1 января 2025 года, в хранилищах ЦБ находилось слитков на 195,7 миллиарда долларов, а спустя год – на 326,5 миллиарда. Это связано с тем, что за указанный период стоимость золота выросла в 1,7 раза – до 4,4 тысячи долларов за тройскую унцию.

При этом в физическом выражении запас золота даже немного уменьшился – примерно на 6,2 тонны или на 0,2 миллиона тройских унций. К началу текущего года на золото в резервах Банка России приходилось 43,3%.

Ранее стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года поднялась выше 4 650 долларов за тройскую унцию, обновив исторический максимум. Кроме того, обновила рекорд и биржевая цена на серебро. Она выросла на 6,5%, превысив отметку в 92 доллара.

Международные резервы России также побили рекорд, достигнув 763,9 миллиарда долларов. Эти резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которыми располагают ЦБ и правительство РФ. В их состав входят монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и средства в иностранной валюте.

"Деньги 24": цена золота превысила 4,6 тыс долларов за тройскую унцию

