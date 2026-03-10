Форма поиска по сайту

10 марта, 11:52

Общество

10 марта стало самым теплым днем с начала года в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вторник, 10 марта, стал самым теплым днем с начала года в Москве. Об этом заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

На опорной столичной метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла плюс 5,5 градуса, уточнил синоптик.

При этом теплая погода, больше характерная для начала апреля, ожидается в столице на протяжении всей недели, добавил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам специалиста, в столице и Подмосковье днем воздух будет прогреваться до 5–7 градусов тепла, а к концу недели столбики термометров могут подняться примерно до плюс 10 градусов. В ночные часы при этом возможны слабые заморозки – около 0 – минус 3 градусов.

Вместе с тем в регионе ожидаются слабый ветер и небольшая облачность. Осадки маловероятны.

Ранее сообщалось, что высота снежного покрова в столице уменьшится примерно вдвое в течение недели с 9 по 15 марта – с 45 до 20–25 сантиметров. При этом рекордные по высоте сугробы, которые сформировались в Москве за зиму, при таянии превратятся примерно в 5 миллионов кубометров воды.

Метеорологическая весна пришла в Москву

