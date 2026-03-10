Директор ФСБ Бортников: в России за 20 лет ликвидировали более 2,5 тыс боевиков

Фото: ТАСС/Ибрагим Кумыков

В России за последние 20 лет ликвидировали более 2,5 тысячи боевиков, также были задержаны 17 тысяч их пособников. Об этом рассказал председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания НАК.

"В результате слаженных действий сил правопорядка на территории Российской Федерации предотвращено более тысячи терактов", – приводит слова Бортникова ТАСС.

Вместе с тем из незаконного оборота было изъято около 18 тысяч единиц оружия, 71 тысяча боеприпасов, 25 тонн взрывчатых веществ и более 5 тысяч самодельных взрывных устройств.

Ранее Бортников заявил, что планируемые Украиной и зарубежными кураторами террористические операции против России стали более сложными и обеспечены на более высоком уровне. Агентура иностранного разведывательного сообщества нацелена на создание подпольных сетей.

За последние 3 года за диверсии и теракты на объектах транспортной инфраструктуры российские правоохранители задержали 159 подростков. Все задержанные были привлечены к уголовной ответственности. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уточнял, что вербовка подростков осуществляется из-за рубежа.