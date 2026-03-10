Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 12:14

Политика
Главная / Новости /

Директор ФСБ Бортников: в России за 20 лет ликвидировали более 2,5 тыс боевиков

Более 2,5 тыс боевиков ликвидировали в России за 20 лет

Фото: ТАСС/Ибрагим Кумыков

В России за последние 20 лет ликвидировали более 2,5 тысячи боевиков, также были задержаны 17 тысяч их пособников. Об этом рассказал председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания НАК.

"В результате слаженных действий сил правопорядка на территории Российской Федерации предотвращено более тысячи терактов", – приводит слова Бортникова ТАСС.

Вместе с тем из незаконного оборота было изъято около 18 тысяч единиц оружия, 71 тысяча боеприпасов, 25 тонн взрывчатых веществ и более 5 тысяч самодельных взрывных устройств.

Ранее Бортников заявил, что планируемые Украиной и зарубежными кураторами террористические операции против России стали более сложными и обеспечены на более высоком уровне. Агентура иностранного разведывательного сообщества нацелена на создание подпольных сетей.

За последние 3 года за диверсии и теракты на объектах транспортной инфраструктуры российские правоохранители задержали 159 подростков. Все задержанные были привлечены к уголовной ответственности. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уточнял, что вербовка подростков осуществляется из-за рубежа.

Читайте также


политикабезопасность

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика