Сотрудники ФСБ в Пермском крае предотвратили теракт на железнодорожном мосту

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики в Пермском крае предотвратили теракт на железнодорожном мосту, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги, был предотвращен при силовой поддержке Росгвардии, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, в Чусовом был задержан гражданин РФ 1972 года рождения.

Мужчина рассказал, что под воздействием мошенников перевел на "безопасные счета" 350 тысяч рублей, после чего, следуя указаниям "сотрудников правоохранительных органов и специальных служб", изготовил самодельное взрывное устройство. С его помощью он собирался совершить теракт в рамках якобы проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры Пермского края.

По адресу проживания задержанного обнаружили 10 килограммов взрывчатых веществ и компоненты для изготовления взрывных устройств, а также веб-камеру, которая была предназначена для наблюдения за мостом.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств", помимо этого, решается вопрос о возбуждении дела по статье "Приготовление к теракту" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств". Мужчине грозит вплоть до пожизненного срока лишения свободы.

В ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в социальных сетях и мессенджерах, чтобы вовлечь россиян в преступную деятельность. Они вынуждают жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения.

Правоохранители и сотрудники специальных служб не будут звонить гражданам через мессенджеры, предоставлять фотографии своих документов и выяснять данные паспорта и банковских карт, а также дистанционно привлекать к участию в оперативных мероприятиях.

Ранее российские силовики предотвратили серию терактов в Калужской области. Житель Калуги 1976 года рождения, уроженец города Запорожья, по заданию спецслужб Украины планировал подрыв на федеральном газохранилище и парковке оборонного предприятия. Для этих целей злоумышленник сделал около 80 килограммов бризантного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства.

