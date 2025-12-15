ФСБ задержала 10 россиян в 5 регионах за диверсии и теракты

Фото: depositphotos/Grigorenko

В пяти регионах России задержаны 10 граждан, которые по заданию украинских спецслужб поджигали служебные автомобили и вмешивались в работу энергетики и транспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Деятельность злоумышленников пресечена в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях, а также Краснодарском крае. Возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на теракт", "Покушение на диверсию", "Диверсия" и "Теракт". За совершение этих преступлений фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы, отметили правоохранители.

В ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы ведут активную работу в интернете для вовлечения граждан России в преступную деятельность. Вербовщики, пользуясь доверчивостью жертв, принуждают их совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения.

Ранее силовики задержали в Ростовской области 21-летнего россиянина по подозрению в госизмене. Он сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ) и за денежное вознаграждение планировал поджечь термошкаф вышки сотовой связи, рассказали в ФСБ.