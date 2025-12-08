ФСБ задержала жителя Ростовской области по подозрению в госизмене

Фото: depositphotos/Grigorenko

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала 21-летнего россиянина в Ростовской области по подозрению в госизмене. Он сотрудничал с украинской Службой безопасности (СБУ), заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ведомства, россиянин установил контакт с сотрудником СБУ через мессенджер Telegram, после чего дал добровольное согласие на конфиденциальное сотрудничество и оказание содействия в осуществлении деятельности, направленной против безопасности РФ.

За денежное вознаграждение он должен был поджечь термошкаф вышки сотовой связи, уточнила ФСБ.

Ранее в Кургане был задержан 17-летний подросток по подозрению в государственной измене. ФСБ сообщила, что молодой человек самостоятельно вышел на представителей украинского террористического движения, подконтрольного СБУ, через мессенджер Telegram.

Задержанный разделял проукраинскую позицию в отношении СВО, а также заявлял о готовности помогать иностранной организации "в деятельности против безопасности Российской Федерации".



