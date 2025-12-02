ФСБ задержала на Кубани женщину по подозрению в госизмене

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Краснодарском крае задержана гражданка России по подозрению в государственной измене, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что женщина 1988 года рождения подозревается в оказании финансовой помощи Украине в деятельности, направленной против безопасности России.

В ФСБ установили, что задержанная систематически переводила деньги лицу, которое занималось сбором средств для снабжения воинских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).



Ранее по подозрению в государственной измене был задержан житель Севастополя. По версии следствия, он был завербован украинской разведкой и собирал данные о дислокации средств ПВО в Крыму и Севастополе. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он арестован на два месяца.