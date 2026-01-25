Депутат Харченко раскритиковала идею блокировки сайтов с ГДЗ

Министерство просвещения РФ планирует запретить сайты с готовыми домашними заданиями для школьников. Зачем нужна такая мера и к чему она может привести, разбиралась Москва 24.

А нужно ли?

Минпросвещения РФ планирует запретить сайты с готовыми домашними заданиями (ГДЗ) для школьников. Соответствующие поправки предлагается внести в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

По данным СМИ, новая мера предполагает запрет на публикацию материалов из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень, контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ, а также заданий Всероссийской олимпиады школьников. Доступ к этим сайтам будет блокироваться Роскомнадзором.



(Всероссийской олимпиады школьников. – Прим. ред.) . В настоящее время законопроект проходит педагогическую экспертизу.

из сообщения Минпросвещения РФ Реализация этих мер позволит защитить образовательный процесс от недобросовестного использования готовых решений, повысить мотивацию учащихся к самостоятельному освоению программ, сохранить качество образования, а также укрепить принципы академической честности и объективности оценки знаний в ходе ВсОШ. В настоящее время законопроект проходит педагогическую экспертизу.

В ведомстве подчеркнули, что ограничения носят целевой характер: нововведения не предусматривают полного запрета. Закон разрешает публикацию официальных данных из учебников, включая их электронные версии. Также допускается размещение заданий и решений, которые публикуют сами организаторы Всероссийской олимпиады школьников.

К тому же стало известно, что решение о возможной блокировке сайтов с готовыми домашними заданиями будет принимать уполномоченный орган власти в сфере образования или суд, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ответ на это первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин отметил, что Минпросвещения собирается подвергнуть сайты с ГДЗ досудебной блокировке. Однако такая мера является чрезмерной и не решит системных проблем образования, а лишь усилит рост посещений даркнета.

"Досудебная блокировка сайтов – это инструмент для борьбы с общественно опасной информацией. А попытки его использования в целях повышения мотивации вызывают вопросы: в такой логике можно дойти и до запрета сайтов с ответами на кроссворды", – подчеркнул депутат.

При этом родители учеников тоже выступили против инициативы, так как ГДЗ помогают взрослым не только проверять уроки у детей, но и экономить время, которого после работы остается мало.

"Задания иногда написаны так, что даже мне, маме, иногда приходится обращаться к ГДЗ, чтобы объяснить ребенку задачу", "ГДЗ очень спасают, когда приходишь после работы уставшая, а проверить домашнее задание надо. Открываю ГДЗ и сравниваю ответы и решения", "Это сайт не для школьников, он для родителей. Я после работы, домашних дел и трех детей вообще не хочу вспоминать дроби", "Тот, кто хочет списать, спишет и всегда найдет где. Не факт, что это будет эффективно", – высказали родители свое мнение в Сети.

Также на инициативу отреагировал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, блокировка сайтов с ГДЗ не решит проблему образования, сообщает "Газета.ру".

Депутат предложил подойти к вопросу иначе: сделать учебный день 12-часовым, что позволит получать все необходимое прямо в школе, а также провести досуг. В связи с этим стоит преобразовать и школы в целом.

"Я считаю, что необходимо внести изменения в градостроительные нормы. Сделать из школы такой образовательно-развлекательный спортивный кластер. Новые школы должны строиться именно в таком концепте, что ребенок приходит в 08:00–08:30 и уходит из школы также в 20:00–20:30", – пояснил депутат.

"Концепция вызывает вопросы"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Однако зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко в разговоре с Москвой 24 усомнилась в целесообразности нахождения детей в школе 10–12 часов.

По мнению депутата, жизнь учеников и без того достаточно активна благодаря дополнительным занятиям, кружкам и секциям.

"Поэтому непонятно, зачем лишать детей этого и запирать их в четырех стенах своей школы", – отметила депутат.

Также она отметила и организационный аспект предложенных изменений: необходимо проанализировать нормативно-правовую базу и понять, хватит ли педагогических кадров для того, чтобы заниматься с детьми такое количество времени.

При этом Харченко увидела в вопросе выполнения домашних заданий другую проблему – этическую.





Екатерина Харченко зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Если педагог заинтересует ребенка, то и домашнее задание он будет выполнять с радостью. А если же запретить какие-либо сайты, то это может привести их к еще большей популяризации. Поэтому мне кажется, что законодательная инициатива требует дополнительного экспертного обсуждения.

Похожее мнение выразил и председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков. В разговоре с Москвой 24 он отметил, что инициатива не решит проблему, ведь в случае отмены ГДЗ ученики найдут другой выход – искусственный интеллект.

При этом, по мнению эксперта, проблема списывания заданий кроется в том, что учителя слишком загружены.





Дмитрий Казаков председатель профсоюза "Учитель" Когда педагог работает на две-три ставки, естественно, в этих условиях создать какие-то уникальные домашние задания он не может – просто нет на это времени. Поэтому дает какие-то готовые, уже разработанные задания, например, из учебника или сборников. А ученик может найти их в Сети и списать.

Он отметил, что педагог не должен работать больше 36 часов в неделю: 18 нужно тратить на уроки, а еще 18 – на методическую работу, подготовку и проверку домашней работы, ее разработку. В таком случае у преподавателя появится возможность создавать уникальные задания.

