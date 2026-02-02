Форма поиска по сайту

02 февраля, 17:22

Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон отвергла обвинения в шантаже Елены Товстик

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Юрист Екатерина Гордон заявила, что не шантажировала экс-супругу бизнесмена Романа Товстика Елену и не вымогала у нее деньги. Интервью с Гордон опубликовала журналистка Ксения Собчак на своем YouTube-канале.

Во время беседы Собчак прочитала Гордон фрагменты ее переписки с бывшей женой Товстика. По мнению журналистки, сообщения доказывают, что юрист угрожала слить в Сеть скандальные факты, которые порочат бизнесмена и его экс-супругу, если Товстик не возобновит их сотрудничество.

"Я никогда не вымогала и не шантажировала Елену Товстик. Если у нее есть повод думать иначе – есть полиция. Единственное, что в твоем эфире было сделано, – это зачитанные, вырванные из контекста СМС, поскольку Елена Товстик решила уйти от переговоров и взять деньги, как мне кажется, вне наших договоренностей", – отметила Гордон.

Как указала юрист, она смогла добиться для Товстик хороших условий по бракоразводному процессу, однако девушка от этого отказалась, включая и услуги Гордон. При этом юрист попыталась вернуть Товстик. Гордон подчеркнула, что на момент отправки сообщений уже не являлась юристом, представляющим интересы Товстик.

Кроме того, она добавила, что "продала" в эфир интервью с бывшей женой бизнесмена и получила за это деньги. Однако юрист не стала называть сумму, уточнив, что ее клиентка получила 1 миллион рублей.

Бизнесмен Товстик и его жена Елена официально расторгли брак в 2025 году. Бывшие супруги пришли к согласию в вопросе проживания шестерых детей, но не смогли договориться о разделе имущества.

Позже стало известно о разводе телеведущего Дмитрия и Полины Дибровых. При этом выяснилось, что Полина ушла к Товстику.

Затем в интервью с Собчак Елена Товстик заявила, что бизнесмен якобы мог заплатить или "предложить что-то" Диброву в обмен на его жену. Женщина также подчеркнула, что не располагает доказательствами, но считает, что произошедшее логично с ее точки зрения.

Полина Диброва намекнула на расставание с миллиардером Романом Товстиком

шоу-бизнес

